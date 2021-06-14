 Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 00:15 3097 0
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

11 червня розпочнеться чемпіонат Європи з футболу - Євро-2020. 24 найкращі команди, які поділені на 6 груп, європейського континенту визначать найсильнішого. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на Вемблі. 

Суперниками збірної України в квартеті C є команди Нідерландів, Північної Македонії і Австрії. Ігри в нашій групі прийматимуть Амстердам і Бухарест.

Група A Група B Група D Група E Група F

Груп C

13 червня

22:00. Нідерланди - УКРАЇНА  3:2

[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

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19:00. Австрія - Північна Македонія  3:1

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

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17 червня

16:00. УКРАЇНА - Північна Македонія  _:_

[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

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22:00. Нідерланди - Австрія  _:_ 

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

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21 червня

19:00. УКРАЇНА - Австрія  _:_ 

[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

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19:00. Північна Македонія - Нідерланди  _:_ 

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

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Склади команд у групі C

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи C у 1/8 фіналу на стадіоні Ференца Пушкаша (Будапешт) зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групі D, E або F. Друге місце в квартеті С виходить на переможця групи A. Гру заплановано на 26 червня, на Вемблі (Лондон). Ймовірне третє місце в нашій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможця групи F. Матч відбудеться 28 червня на Національному стадіоні (Бухарест).

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