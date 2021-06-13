Захисник збірної Португалії захворів на коронавірус

Джерело - sportarena.com.
Захисник збірної Португалії Жоау Канселу здав позитивний тест на коронавірус і покинув розташування національної команди.
Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації.
Гравець Манчестер Сіті відправився на самоізоляцію, в збірній його замінить Діогу Далот з Манчестер Юнайтед.
Канселу - єдина людина в португальській делегації, яка заразилася коронавірусом. Решта гравців отримали негативні результати.
Португалія стартує на Євро у вівторок, 15 червня. У першому матчі турніру команда Фернанду Сантуша зіграє з Угорщиною.
Нагадаємо, росіяни розгромно поступилися Бельгії в групі B чемпіонату Європи.