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Захисник збірної Португалії захворів на коронавірус

Сьогодні 13:39 268 0
Далот замінить Канселу
Захисник збірної Португалії захворів на коронавірус
#Канселу, #Португалія

Джерело - sportarena.com.

Захисник збірної Португалії Жоау Канселу здав позитивний тест на коронавірус і покинув розташування національної команди.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації.

Гравець Манчестер Сіті відправився на самоізоляцію, в збірній його замінить Діогу Далот з Манчестер Юнайтед.

Канселу - єдина людина в португальській делегації, яка заразилася коронавірусом. Решта гравців отримали негативні результати.

Португалія стартує на Євро у вівторок, 15 червня. У першому матчі турніру команда Фернанду Сантуша зіграє з Угорщиною.

Нагадаємо, росіяни розгромно поступилися Бельгії в групі B чемпіонату Європи.

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