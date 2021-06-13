 Дзюба: Лукаку був шокований, дивлячись на гру Росії в обороні | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Дзюба: Лукаку був шокований, дивлячись на гру Росії в обороні

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Після дурної помилки було складно нав'язати боротьбу, вважає капітан російської команди
Дзюба: Лукаку був шокований, дивлячись на гру Росії в обороні
#Дзюба, #Бельгія

Джерело - УЄФА.

Капітан збірної Росії Артем Дзюба не задоволений грою команди у захисті в матчі з Бельгією (0:3).

Про це заявив сам футболіст.

"Лукаку, напевно, був шокований, дивлячись на те, як ми грали у захисті. Ми погано оборонялися. Команди такого рівня, як збірна Бельгії, не прощають помилок.

Ми непогано почали і встигли відчути, що цілком можемо добитися нічиєї в цій грі. Однак потім все змінилося через дурну помилку, і було вже надзвичайно складно нав'язати боротьбу такому сильному супернику", - зазначив Дзюба.

Раніше, у FARE відреагували на свист росіян бельгійцям.

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