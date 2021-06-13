Дзюба: Лукаку був шокований, дивлячись на гру Росії в обороні

Капітан збірної Росії Артем Дзюба не задоволений грою команди у захисті в матчі з Бельгією (0:3).

Про це заявив сам футболіст.

"Лукаку, напевно, був шокований, дивлячись на те, як ми грали у захисті. Ми погано оборонялися. Команди такого рівня, як збірна Бельгії, не прощають помилок.

Ми непогано почали і встигли відчути, що цілком можемо добитися нічиєї в цій грі. Однак потім все змінилося через дурну помилку, і було вже надзвичайно складно нав'язати боротьбу такому сильному супернику", - зазначив Дзюба.