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Бельгія розгромила Росію, Данія без Еріксена поступилася Фінляндії та інші новини

Сьогодні 09:30 860 0
Бельгія розгромила Росію, Данія без Еріксена поступилася Фінляндії та інші новини
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

1. У матчі першого туру групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Бельгії переграла Росію.

2. Збірна Фінляндії у своєму першому матчі на чемпіонатах Європи перемогла Данію.

3. Цей матч більше запам'ятався неприємним епізодом, який стався на 43-ій хвилині. Свідомість втратив півзахисник данської команди Крістіан Еріксен. Лікарі провели реанімацію хавбека прямо на футбольному полі. Еріксену знадобився масаж серця. Гравця відвезли до госпіталю.

4. Швейцарія та Вельс не виявили сильнішого на Євро-2020.

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5. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився зі складом на матч з Нідерландами.

6. Центральний захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт не зіграє у першому матчі Євро-2020 проти України через травму паху.

7. Головний тренер збірної Нідерландів Франк Де Бур у стартовому матчі Євро-2020 проти України (13 червня) буде використовувати тактичну схему 3-5-2.

8. Хоча вболівальники збірної Нідерландів хочуть, щоб їх команда грала на Євро-2020 за схемою 4-3-3.

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9. Хавбек збірної України Віктор Циганков не гратиме проти Нідерландів 13 червня в матчі першого туру Євро-2020.

10. Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт продовжить працювати в команді незалежно від результатів на Євро-2020.

Цитата дня: 

Легендарний український боксер Володимир Кличко поділився з Чемпіоном своїми думками та очікуваннями від Євро-2020.

"Від збірної України очікую видовищної гри, гарного результату та футболу. Зараз у збірній України багато амбітних та кваліфікованих гравців, тож, сподіваюся, команда зможе досягти успіху, подарувавши позитивні емоції та гідний приклад своїм відданим шанувальникам".

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