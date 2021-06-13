Журналіст: На коліно перед Лукаку? Росію в расизмі звинувачують мудаки

Спортивний коментатор Дмітрій Губернієв підтримує відмову збірної Росії схилити коліно перед матчем проти Бельгії (0:3) в матчі 1-го туру Євро-2020.

Про це заявив сам коментатор.

"Нам треба було персонально перед Лукаку опуститися на одне коліно, щоб він нас пробачив, так? Футболісти збірної Росії все робили правильно. Той, хто звинувачує нас у расизмі - мудаки. На них не варто звертати уваги.

Ми проти расизму. Расизм - жахлива штука! Але за це треба вставати на одне коліно? Важливо, що у людини всередині, а не зовні. Ми всі здорові люди. Наша команда молодці. Всі інші нехай ідуть в жопу", - зазначив Губернієв.