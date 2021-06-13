 Журналіст: На коліно перед Лукаку? Росію в расизмі звинувачують мудаки | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Журналіст: На коліно перед Лукаку? Росію в расизмі звинувачують мудаки

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Губернієв видав жорсткий спіч
Журналіст: На коліно перед Лукаку? Росію в расизмі звинувачують мудаки
#Росія, #Бельгія

Джерело - Спорт-Експрес.

Спортивний коментатор Дмітрій Губернієв підтримує відмову збірної Росії схилити коліно перед матчем проти Бельгії (0:3) в матчі 1-го туру Євро-2020.

Про це заявив сам коментатор.

"Нам треба було персонально перед Лукаку опуститися на одне коліно, щоб він нас пробачив, так? Футболісти збірної Росії все робили правильно. Той, хто звинувачує нас у расизмі - мудаки. На них не варто звертати уваги.

Ми проти расизму. Расизм - жахлива штука! Але за це треба вставати на одне коліно? Важливо, що у людини всередині, а не зовні. Ми всі здорові люди. Наша команда молодці. Всі інші нехай ідуть в жопу", - зазначив Губернієв.

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