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Чемпіонат Європи 2020, Група D 13 червня, 2021 Англія - Хорватія Вемблі, Лондон

У неділю 13 червня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок 1-го туру групи D чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Англії і Хорватії.

Англія

Збірна Англії без особливих проблем пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи, перемігши в 7 з 8 зіграних поєдинків кваліфікації з різницею забитих і пропущених м'ячів 37:6. Всі свої матчі на груповій стадії "три леви" проведуть на домашній арені Вемблі, через що команда Гарета Саутгейта виглядає явним фаворитом свого квартету. Маючи величезний атакувальний потенціал, англійці мають статус одного з фаворитів майбутнього турніру.

Заявка команди

Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бром), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл і Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Джон Стоунз і Кайл Вокер (обидва – Ман Сіті), Кіран Тріппьер (Атлетіко), Конор Коуді (Вулвергемптон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Деклан Райс (Вест Гем), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс).

Нападники: Домінік Калверт-Льюін (Евертон), Філ Фоден і Рахім Стерлінг (обидва – Ман Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д).

Хорватія

Національна збірна Хорватії на чемпіонаті Світу 2018 року в Росії завоювала срібні медалі і тепер спробує добитися аналогічного результату в Європі. Саме хорвати і не пустили англійців в фінал на "мундіалі". Ось тільки, з того часу багато чого змінилося. Відхід Манджукич сильно послабив хорватів в атакувальному плані, так і провідні футболісти в особі Модрича і Перішича стали старіше. Зараз балканська збірна навряд чи здатна на рівних боротися з топ-збірними Європи.

Заявка команди

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Ловре Калинич (Хайдук), Сімон Слуга (Лутон).

Захисники: Шіме Врсалько (Атлетіко), Борна Барішіч (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Олімпік), Деян Ловрен (Зеніт), Йосіп Юрановіч (Легія), Домагой Віда (Бешикташ), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Домагой Брадаріч (Лілль), Міле Шкоріч (Осієк).

Півзахисники: Матео Ковачич (Челсі), Лука Модрич (Реал), Марцело Брозович (Інтер), Мілан Бадель (Дженоа), Нікола Влашич (ЦСКА Москва), Маріо Пашалич (Аталанта), Іван Перішич (Інтер), Йосип Брекало (Вольфсбург), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Лука Іванушец (Динамо Загреб).

Нападники: Анте Ребич (Мілан), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Андрей Крамарич (Гоффенгайм).

Чемпіонати Європи

Англійці десятий раз грають на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1968)

Збірна Хорватії грає на чемпіонаті Європи вшосте (і вп'яте поспіль). Після здобуття незалежності Хорватія пропустила тільки ЄВРО-2000.

Найкращий результат на Євро: 1/4 фіналу (1996, 2008)

Історія протистоянь

Національні збірні Англії та Хорватії десять разів зустрічалися один з одним. Родоначальникам футболу вдалося перемогти в п'яти зустрічах, в той час, як балканцям пощастило перемогти лише тричі. Востаннє команди зустрічалися 2018 року в рамках Ліги націй. Матч в Рієці 12 жовтня завершився без забитих м'ячів, а уже за місяць Англія вдома переграла суперників з рахунком 2:1.

Цифри та факти

• Хорвати жодного разу не програвали на ЄВРО в першому турі (В4 Н1);

• Англія не програвала на Вемблі на великих міжнародних турнірах (В7 Н3);

• Статистика збірної Хорватії в Англії: В4 Н1 П7;

• Збірна Англії забила у відбірковому циклі 37 м'ячів;

• У відбірковому циклі Євро-2020 підопічні Далича зайняли перше місце в групі Е;

• Кейн став найкращим бомбардиром групового етапу кваліфікації з 12 голами. Він забивав у всіх матчах і зробив п'ять гольових передач;

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Англії фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,92. Поставити на перемогу Хорватії можна за 3,30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії 2:1