 Чемпіонат Європи. Група D. Календар, результати, турнірна таблиця | Євро-2020 | Champion.com.ua
Збірна Англії переграла Хорватію на Євро-2020
Сьогодні 17:51 653
Євро-2020. Збірна Англії у важкому матчі перемогла Хорватію
Сьогодні 19:00 345
Євро-2020. Австрія - Пн. Македонія: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE
Сьогодні 18:36 1037
Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:01 4641
Євро-2020. Англія - Хорватія 1:0. Як це було
Сьогодні 17:50 4426
Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 17:27 924
Шахтар офіційно оголосив про підписання бразильського півзахисника
Сьогодні 16:44 532
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 14:57 10230 1
МЗС Росії побачило на футболках збірної України Гітлера
Сьогодні 14:24 1981
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 13:41 5245
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:47 250
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:28 942
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:13 1162
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:13 3799 2
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 11:00 909
Справжній детектив. Українська тенісистка розповіла про розтавання з гравцем Динамо, але потім передумала
Справжній детектив. Українська тенісистка розповіла про розтавання з гравцем Динамо, але потім передумала Valeriy Ruchka
11.06.2021 20:41 3561
У Польщі футбольний матч зупинив парашутист
У Польщі футбольний матч зупинив парашутист Valeriy Ruchka
11.06.2021 18:11 393
Хай вата палає: у Львові оголосили щедру акцію
Хай вата палає: у Львові оголосили щедру акцію Valeriy Ruchka
11.06.2021 14:46 1820
Відео дня. Ярмоленко знущається над Шевченком під час гри в тенісбол
Відео дня. Ярмоленко знущається над Шевченком під час гри в тенісбол Андрій Твердохліб
11.06.2021 14:24 1599
Напередодні Євро-2020 відбудеться прем'єра унікального фільму про збірну України
Напередодні Євро-2020 відбудеться прем'єра унікального фільму про збірну України Андрій Твердохліб
11.06.2021 13:26 362
Прямі трансляції
Навколо спорту

Чемпіонат Європи. Група D. Календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 17:57 1353 0
Чемпіонат Європи. Група D. Календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

У групі D на чемпіонаті Європи  з футболу зіграють збірні Англії, Хорватії, Шотландії і Чехії. Матчі в групі D прийматимуть Лондон і Глазго. Євро-2020 відбудеться в 11 містах з 11 червня по 11 липня.

Група A Група B Група C Група E Група F

Група D

13 червня

16:00. Англія - Хорватія  1:0  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

14 червня

16:00. Шотландія - Чехія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

18 червня

19:00. Хорватія - Чехія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00. Англія - Шотландія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22 червня

22:00. Чехія - Англія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

22:00. Хорватія - Шотландія  _:_  [Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

Склади команд у групі D

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи D у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі D. Друге місце в квартеті D виходить на другу команду з групи E. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи E або B.

Коментарі ()