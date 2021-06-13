 Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Нідерланди - Україна 2:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:33 34792
Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 23:26 2646
Зінченко і Маліновський вийдуть у старті збірної України на матч проти Нідерландів
Сьогодні 20:37 1203
Джокович оформив приголомшливий камбек та виграв Roland Garros
Сьогодні 20:36 726
Євро-2020. Збірна Англії у важкому матчі перемогла Хорватію
Сьогодні 19:00 560
Євро-2020. Австрія - Пн. Македонія: онлайн-трансляція матчу в групі C. LIVE
Сьогодні 18:36 1472
Збірна Англії переграла Хорватію на Євро-2020
Сьогодні 17:51 850
Євро-2020. Англія - Хорватія 1:0. Як це було
Сьогодні 17:50 4774
Шахтар офіційно оголосив про підписання бразильського півзахисника
Сьогодні 16:44 686
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 14:57 10743 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ван Бастен проти Шевченка: Мілан ефектно анонсував матч Нідерланди – Україна
Ван Бастен проти Шевченка: Мілан ефектно анонсував матч Нідерланди – Україна Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:36 739
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:47 459
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:28 1011
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:13 1311
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:13 3955 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця

Сьогодні 20:56 2314 0
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

11 червня розпочнеться чемпіонат Європи з футболу - Євро-2020. 24 найкращі команди, які поділені на 6 груп, європейського континенту визначать найсильнішого. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на Вемблі. 

Суперниками збірної України в квартеті C є команди Нідерландів, Північної Македонії і Австрії. Ігри в нашій групі прийматимуть Амстердам і Бухарест.

Група A Група B Група D Група E Група F

Груп C

13 червня

22:00. Нідерланди - УКРАЇНА  _:_ 

[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

------------------------------------------

19:00. Австрія - Північна Македонія  3:1

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

------------------------------------------

17 червня

16:00. УКРАЇНА - Північна Македонія  _:_

[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

-------------------------------------------

22:00. Нідерланди - Австрія  _:_ 

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

--------------------------------------------

21 червня

19:00. УКРАЇНА - Австрія  _:_ 

[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

--------------------------------------------

19:00. Північна Македонія - Нідерланди  _:_ 

[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Звіт]

--------------------------------------------

Склади команд у групі C

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи C у 1/8 фіналу на стадіоні Ференца Пушкаша (Будапешт) зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групі D, E або F. Друге місце в квартеті С виходить на переможця групи A. Гру заплановано на 26 червня, на Вемблі (Лондон). Ймовірне третє місце в нашій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможця групи F. Матч відбудеться 28 червня на Національному стадіоні (Бухарест).

Коментарі ()