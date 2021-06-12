Дешам: Не потрібно думати, що Франція вже виграла Євро-2020

Вболівальникам збірної Франції не варто очікувати високого результату команди на Євро-2020.

Про це заявив головний тренер команди Дідьє Дешам.

"У нас дуже якісні, талановиті футболісти високого рівня, але такі ж є і у суперників. Ми не можемо сидіти в зоні комфорту. Ми ще жодного разу не вийшли на поле, а у Франції вже думають, що ми виграли чемпіонат Європи. Це саме найгірше.

Перемагати на найвищому рівні важко, а втриматися на цьому рівні ще складніше. Ми не повинні думати про фінал на Уемблі, спочатку нам потрібно провести гри в Мюнхені та Будапешті ", - зазначив Дешам.