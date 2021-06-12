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Дешам: Не потрібно думати, що Франція вже виграла Євро-2020

Вчора 22:40 179 0
Наставник французької команди висловився про чемпіонат Європи
Дешам: Не потрібно думати, що Франція вже виграла Євро-2020
#Франція, #Дешам

Джерело - Mundo Deportivo.

Вболівальникам збірної Франції не варто очікувати високого результату команди на Євро-2020.

Про це заявив головний тренер команди Дідьє Дешам.

"У нас дуже якісні, талановиті футболісти високого рівня, але такі ж є і у суперників. Ми не можемо сидіти в зоні комфорту. Ми ще жодного разу не вийшли на поле, а у Франції вже думають, що ми виграли чемпіонат Європи. Це саме найгірше.

Перемагати на найвищому рівні важко, а втриматися на цьому рівні ще складніше. Ми не повинні думати про фінал на Уемблі, спочатку нам потрібно провести гри в Мюнхені та Будапешті ", - зазначив Дешам.

На груповій стадії турніру Франція зіграє з Португалією, Німеччиною і Угорщиною.

Перший поєдинок триколірні проведуть у вівторок, 15 червня, проти збірної Німеччини.

Раніше, Дешам відреагував на травму Бензема.

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