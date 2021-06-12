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Денисов: Церемонія з самого початку не претендувала на статус помпезної

Вчора 22:55 202 0
Відомий журналіст - про відкриття Євро-2020
Денисов: Церемонія з самого початку не претендувала на статус помпезної
#Денисов

Джерело - ТК Футбол.

Відкриття чемпіонату Європи було б кращим, якби не відбувалося не в умовах пандемії.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Матч-відкриття чемпіонату Європи - відбувся на знаменитому римському Стадіо Олімпіко. Можна лише здогадуватися про масштаб цього заходу, якби він не відбувся не в умовах пандемії. Але маємо те, що маємо. Напевно, це те саме свято, якого ми чекали, як ніякого іншого. Ми розуміємо, що світ тільки починає видихати після пандемії, тому церемонія з самого початку не претендувала на статус помпезної.

У церемонії відкриття недавнього фіналу Ліги чемпіонів між Челсі та Манчестер Сіті теж більше було віртуального, ніж натурального, але тим не менш, у мене відчуття, що футбол сьогодні витягує всіх нас назад, нагадуючи про колишнє життя, яке так хочеться якнайшвидше повернути і повертається ця життя через такий турнір, як Євро-2020", - сказав Денисов.

Раніше, УЄФА заборонив Україні розміщувати на формі гасло Героям слава.

Нагадаємо, збірна Італії перемогла Туреччину на старті Євро-2020.

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