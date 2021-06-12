Мартінес: Матч з Росією - серйозне випробування для збірної Бельгії

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес оцінив матч групового етапу Євро-2020 проти Росії.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

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"Погоджуся, що перша гра на турнірі часто найважча. Треба вкотитися в турнір психологічно і фізично. На нас чекає серйозне випробування, оскільки ми добре знаємо суперника, а вони прекрасно знають нас, плюс їх будуть підтримувати уболівальники", - сказав Мартінес.