ТРК Україна відмовилась транслювати матч Бельгія - Росія

Матч можна буде подивитися на телеканалі Футбол 1

У розкладі трансляцій чемпіонату Європи на ТРК Україна відбулись несподівані зміни.

Телеканал Україна не покаже у прямому ефірі протистояння між Росією та Бельгією, який розпочнеться сьогодні о 22:00.

Спершу у програмі каналу був цей поєдинок, проте потім його прибрали. З 21:00 транслюватиметься серіал "Сашина справа". Натомість у сітці з'явилась трансляція матчу Вельс – Швейцарія, стартовий свисток якого пролунає о 16:00.

Матч Бельгії та Росії можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1.