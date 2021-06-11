Джерело - Чемпіон.

Збірна України посяде в своїй групі на чемпіонаті Європи місце не нижче другого.

Про це заявив експерт нашого сайту під час Євро-2020, відомий менеджер Іраклій Хведеліані.

"Команда Андрія Шевченка є дуже грізним суперником для будь-кого. Ключовий момент - філософія Шевченка. Найбільше подобається те, що команда не залежить від якого одного гравця. Звісно, група у синьо-жовтих - непроста, але я впевнений, що українці завершать груповий етап не нижче ніж на другій сходинці в групі C. У мене досить оптимістичний прогноз - Україна зможе дійти до чвертьфіналу. Цілком можливо, що після Євро Андрій Шевченко отримає пропозицію від топ-клубу.

Що стосується переможця Євро, я думаю, що ним стане Франція або Німеччина. Мені здається, особливих сенсацій першість не пренесе - у плей-оф вийдуть всі найсильніші. Хоча є відчуття, що збірна Туреччини зможе наробити галасу та дійти навіть до півфіналу", - сказав Хведеліані.

Нагадаємо, збірна України розпочне чемпіонат Європи 13 червня матчем проти збірної Нідерландів.