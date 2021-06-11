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Радіо Промінь транслюватиме чемпіонат Європи з футболу

Сьогодні 13:20 576 0
Радіо Промінь транслюватиме чемпіонат Європи з футболу

Джерело - Чемпіон.

20 матчів Чемпіонату Європи з футболу в прямому ефірі почують слухачі UA: Радіо Промінь, а всі матчі за участю збірної України та матчі плей-оф — і слухачі UA: Українське Радіо. 

Про це повідомляється на офіційному сайті ресурсу.

Трансляція першого матчу — між збірними Нідерландів та України — відбудеться вже цієї неділі, 13 червня, о 22:00 у прямому ефірі UA: Радіо Промінь. Поєдинок  коментуватимуть Вадим Власенко та Костянтин Дульцев.

Це стало можливим після того, як Суспільне придбало в УЄФА права на трансляції матчів Євро-2020 в радіоефірі.

На матчах працюватимуть по два коментатори, які вже мають досвід роботи коментування матчів великих футбольних турнірів, — Олександр Монзолевський, Олександр Обремський, Костянтин Дульцев, Вадим Корженко та Вадим Власенко. Крім того уперше в історії українського радіо коментувати футбол буде дівчина — Галина Вініченко - журналістка, яка працювала у спортивній редакції телеканалу UA: ПЕРШИЙ на футбольних проєктах, присвячених Євро-2012 і ЧС-2014. 

Графік трансляцій: 

13 червня, неділя

Група C: Нідерланди — Україна (22:00, Амстердам) 

15 червня, вівторок

Група F: Угорщина  — Португалія (19:00, Будапешт) 

Група F: Франція — Німеччина (22:00, Мюнхен) 

17 червня, четвер

Група C: Україна — Північна Македонія (16:00, Бухарест) 

Група C: Нідерланди — Австрія (22:00, Амстердам) 

19 червня, субота

Група F: Угорщина — Франція (16:00, Будапешт) 

Група F: Португалія — Німеччина (19:00, Мюнхен) 

21 червня, понеділок

Група C: Україна — Австрія (19:00, Бухарест)

23 червня, середа

Група F: Португалія — Франція (22:00, Будапешт) 

Плей-оф

1/8 фіналу

26 червня, субота

1A — 2C (22:00, Лондон) 

27 червня, неділя

1C — 3D/E/F (19:00, Будапешт)

28 червня, понеділок

1F — 3A/B/C (22:00, Бухарест) 

29 червня, вівторок

1E — 3A/B/C/D (22:00, Глазго) 

2 липня, п'ятниця

Чвертьфінал 1 (19:00) 

Чвертьфінал 2 (22:00) 

3 липня, субота

Чвертьфінал 3 (19:00, Баку)

Чвертьфінал 4 (22:00, Рим) 

6 липня, вівторок

Півфінал 1 (22:00, Лондон)

7 липня, середа

Півфінал 2 (22:00, Лондон) 

11 липня, неділя

Фінал (22:00, Лондон) 

А також матч 1/8, в який потраплятиме Україна. (Дата буде відома пізніше.)

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