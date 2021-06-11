Джерело - Чемпіон.
20 матчів Чемпіонату Європи з футболу в прямому ефірі почують слухачі UA: Радіо Промінь, а всі матчі за участю збірної України та матчі плей-оф — і слухачі UA: Українське Радіо.
Про це повідомляється на офіційному сайті ресурсу.
Трансляція першого матчу — між збірними Нідерландів та України — відбудеться вже цієї неділі, 13 червня, о 22:00 у прямому ефірі UA: Радіо Промінь. Поєдинок коментуватимуть Вадим Власенко та Костянтин Дульцев.
Це стало можливим після того, як Суспільне придбало в УЄФА права на трансляції матчів Євро-2020 в радіоефірі.
На матчах працюватимуть по два коментатори, які вже мають досвід роботи коментування матчів великих футбольних турнірів, — Олександр Монзолевський, Олександр Обремський, Костянтин Дульцев, Вадим Корженко та Вадим Власенко. Крім того уперше в історії українського радіо коментувати футбол буде дівчина — Галина Вініченко - журналістка, яка працювала у спортивній редакції телеканалу UA: ПЕРШИЙ на футбольних проєктах, присвячених Євро-2012 і ЧС-2014.
Графік трансляцій:
13 червня, неділя
Група C: Нідерланди — Україна (22:00, Амстердам)
15 червня, вівторок
Група F: Угорщина — Португалія (19:00, Будапешт)
Група F: Франція — Німеччина (22:00, Мюнхен)
17 червня, четвер
Група C: Україна — Північна Македонія (16:00, Бухарест)
Група C: Нідерланди — Австрія (22:00, Амстердам)
19 червня, субота
Група F: Угорщина — Франція (16:00, Будапешт)
Група F: Португалія — Німеччина (19:00, Мюнхен)
21 червня, понеділок
Група C: Україна — Австрія (19:00, Бухарест)
23 червня, середа
Група F: Португалія — Франція (22:00, Будапешт)
Плей-оф
1/8 фіналу
26 червня, субота
1A — 2C (22:00, Лондон)
27 червня, неділя
1C — 3D/E/F (19:00, Будапешт)
28 червня, понеділок
1F — 3A/B/C (22:00, Бухарест)
29 червня, вівторок
1E — 3A/B/C/D (22:00, Глазго)
2 липня, п'ятниця
Чвертьфінал 1 (19:00)
Чвертьфінал 2 (22:00)
3 липня, субота
Чвертьфінал 3 (19:00, Баку)
Чвертьфінал 4 (22:00, Рим)
6 липня, вівторок
Півфінал 1 (22:00, Лондон)
7 липня, середа
Півфінал 2 (22:00, Лондон)
11 липня, неділя
Фінал (22:00, Лондон)
А також матч 1/8, в який потраплятиме Україна. (Дата буде відома пізніше.)