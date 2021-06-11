Судаков пояснив потрапляння у збірну України

Джерело - zbirna.com.
Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков зміг швидко адаптуватися у національній команді завдяки наставнику молодіжки Руслану Ротаню, який сповідує такий самий футбол.
Про це розповів сам футболіст.
"Враження від участі у контрольних іграх залишились найпозитивніші. Був щасливий, що дебютував у збірній, радів кожному наступного матчу.
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Звичайно, міг би зіграти краще в плані якихось результативних дій, але в будь-якому випадку оцінювати свою гру мені не з руки. Краще нехай це зроблять тренери. Важливо, що загальні вимоги по тактиці у першій збірній мені були знайомі – приблизно такий же футбол, з такою ж грою в пас, такими ж переміщеннями ставить в молодіжці Руслан Ротань. Заслуга цього тренера в тому, що я і багато інших молодих хлопців зараз перебувають в національній збірній, теж присутня", – сказав Судаков.
18-річний півзахисник Шахтаря провів за національну команду три матчі, дебютувавши у поєдинку проти Бахрейну.
Раніше позитивні думки про гру Судакова висловили наставник команди Андрій Шевченко, головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб та експерт Євгеній Левченко.