Судаков пояснив потрапляння у збірну України

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков зміг швидко адаптуватися у національній команді завдяки наставнику молодіжки Руслану Ротаню, який сповідує такий самий футбол.

Про це розповів сам футболіст.

"Враження від участі у контрольних іграх залишились найпозитивніші. Був щасливий, що дебютував у збірній, радів кожному наступного матчу.

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Звичайно, міг би зіграти краще в плані якихось результативних дій, але в будь-якому випадку оцінювати свою гру мені не з руки. Краще нехай це зроблять тренери. Важливо, що загальні вимоги по тактиці у першій збірній мені були знайомі – приблизно такий же футбол, з такою ж грою в пас, такими ж переміщеннями ставить в молодіжці Руслан Ротань. Заслуга цього тренера в тому, що я і багато інших молодих хлопців зараз перебувають в національній збірній, теж присутня", – сказав Судаков.