Президент "шпор" Деніел Леві готовий продати футболіста, але тільки за дуже значну суму.

Джерело - AS.

Капітан Тоттенгема Гаррі Кейн має намір покинути "шпор" і заявив про це лондонському клубу.

Про це повідомляє AS.

У розквіті кар'єри ангійський форвард хоче завойовувати клубні трофеї.

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Наразі Кейн зосереджений на перемозі на Євро-2020 зі збірною Англії.

Президент "шпор" Деніел Леві готовий продати футболіста, але тільки за дуже значну суму.

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