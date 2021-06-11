Джерело - AS.
Капітан Тоттенгема Гаррі Кейн має намір покинути "шпор" і заявив про це лондонському клубу.
Про це повідомляє AS.
У розквіті кар'єри ангійський форвард хоче завойовувати клубні трофеї.
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Наразі Кейн зосереджений на перемозі на Євро-2020 зі збірною Англії.
Президент "шпор" Деніел Леві готовий продати футболіста, але тільки за дуже значну суму.
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"Я думаю, що він великий гравець, і я думаю, що кожен клуб повинен спробувати підписати його. Манчестер Юнайтед повинен підписати його, мене не хвилює, чи варто він 130 мільйонів євро. Нехай його підпишуть ", - сказав Рой Кін Sky Sports.