Туреччина - Італія: анонс і прогноз на матч у групі A чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група A 11 червня, 2021 Туреччина - Італія Стадіо Олімпіко, Рим

11 червня в Римі на стадіоні Олімпіко відбудеться матч-відкриття чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Туреччини та Італії.

Туреччина

Національна збірна Туреччини починає свій шлях у фінальній частині Чемпіонату Європи з поєдинку проти Італії в Римі. Однак, заздалегідь списувати з рахунків турків точно не варто. Команда Шенола Гюнеша під час відбіркового етапу програла лише раз, поступившись на виїзді Ісландії з рахунком 1:2. Зате, в матчах проти чинних чемпіонів світу збірна Туреччини змогла здобути чотири очки. Та й пропустити всього 3 м'ячі за 10 ігор кваліфікації - це показник високого класу. На цьому Євро турецька збірна готова поборотися на рівних з ким завгодно і її зовсім не можна недооцінювати.

Склад

Воротарі: Мерт Гюнок (Істанбул Башакшехір), Угурджан Чакир (Трабзонспор), Алтай Байиндир (Фенербахче)

Захисники: Зекі Челік (Лілль), Мерт Мулдюр (Сассуоло), Меріх Демірал (Ювентус), Озан Кабак (Ліверпуль), Чаглар Сеюнджю (Лестер), Каан Айхан (Сассуоло), Умут Мераш (Гавр), Ридван Їлмаз (Бешикташ)

Півзахисники: Дорухан Токез (Бешикташ), Ірфан Кахведжи (Бехірбехайм), Окай Йокушлу (Вест Бромвіч), Оркун Кекчю (Феєнорд), Озан Туфан (Фенербахче), Тайлан Антальяли (Галатасарай), Хакан Чалханоглу (Мілан), Юсуф Язиджи (Лілль).

Нападники: Бурак Йильмаз (Лілль), Енес Юнал (Хетафе), Халіл Дервишоглу (Галатасарай), Кенан Караман (Фортуна Дюссельдорф), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Дженгиз Юндер (Лестер), Абдюлкадир Емюр (Трабзонспор).

Італія

Італія показала на відбірковому етапі чудову гру, перемігши в 10 зіграних матчах з 10 з різницею забитих і пропущених м'ячів 37:4. Призначення Роберто Манчіні на пост головного тренера сприймалося скептично, однак, цей фахівець зміг повернути італійську збірну на її колишній рівень. Зараз Італію серйозно сприймають, як одного з фаворитів Євро-2020. Ось тільки навряд чи збірна Італії здатна почати фінальну стадію турніру з розгрому команди, яка зовсім недавно обіграла Францію з Нідерландами.

Склад

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Парі Сен-Жермен), Джанлука Манчіні (Рома), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта), Емерсон (Челсі).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте (Рома), Мануель Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Жоржиньйо (Челсі), Стефано Сенсі (Інтер), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

Чемпіонати Європи

Збірна Туреччини бере участь у фінальній стадії Євро вп'яте. Вперше на чемпіонаті Європи команда зіграла 1996 року. Турки дійшли до чвертьфіналу Євро-2000 і до півфіналу Євро-2008, проте Євро-2004 і Євро-2012 відбулися без цієї команди.

Італія вийшла на Євро вдесяте і візьме участь у сьомому фінальному турнірі поспіль з моменту пропуску ЧЄ-1992 у Швеції. Лише двічі (1996, 2004) італійці не змогли вийти з групи. Італія виграла домашній ЧЄ-1968 а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Історія протистоянь

Це буде друга зустріч команд у фінальних стадіях чемпіонатів Європи. Перша відбулася в стартовому турі Євро-2000, тоді італійці мінімально переграли своїх суперників із рахунком 2:1

Ще дві зустрічі відбулися в рамках відбору до чемпіонату Європи-1964. Вдома італійці розгромили турків 6:0. А на виїзді скуадра адзурра перемогла з мінімальним рахунком 1:0.

Два останні матчі між командами мали характер товариських і завершилися внічию - 1:1.

Цифри та факти

• На останніх трьох Євро Італія доходила як мінімум до чвертьфіналу;

• Італія виграла домашній ЧЄ-1968 а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою;

• У кваліфікації Євро-2020 підопічні Манчіні зайняли перше місце в групі J, вигравши всі десять матчів;

• Туреччина брала участь у фінальній стадії ЄВРО чотири рази і двічі виходила в плей-оф;

• У кваліфікації Євро-2020 збірна Туреччини посіла друге місце в групі H слідом за чемпіонами світу французами. У 10 матчах турки набрали 23 очки.

• Туреччина та Італія стали володарями кращих оборонних ліній відбіркового циклу, пропустивши 3 і 4 м'ячі відповідно.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Італії фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди - 1,50. Коефіцієнти букмекерів на перемогу Туреччини - 8,90.

Прогноз Чемпіона

Перемога Італії - 2:1