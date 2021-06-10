Працівники посольства США в Києві одягнули форму збірної України

Джерело - sport.ua.
Працівники посольства США в Україні сфотографувалися в формі української збірної з футболу, підтримавши команду Андрія Шевченка.
Про це повідомляє пресслужба організації.
"З нетерпінням чекаємо першу гру в неділю! Ми не знаємо, хто переможе, але українська команда буде виглядати прекрасно!", - йдеться у заяві.
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко проводить у Римі переговори з представниками УЄФА з приводу розміщення на формі збірної України слогана Героям слава!