Роналду: Немає сенсу обіцяти тріумф на Євро-2020

Захистити титул чемпіонів Європи на майбутньому Євро-2020 збірній Португалії буде не легко.

Про це заявив лідер команди Кріштіану Роналду.

"Ми поважаємо всі команди. Легких матчів не буде. Я відчуваю себе так, ніби вперше на Євро. Я зараз так само мотивований, як і в 2004 році, коли вперше потрапив на чемпіонат Європи. Можливо, навіть сильніше.

Ми діючі чемпіони і знову входимо в число претендентів на трофей. Обіцяти тріумф, робити прогнози сенсу немає. Можу пообіцяти лише, що ми в кожному матчі гратимемо на перемогу", - зазначив Роналду.