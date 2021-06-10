Роналду: Немає сенсу обіцяти тріумф на Євро-2020

Джерело - Football Italia.
Захистити титул чемпіонів Європи на майбутньому Євро-2020 збірній Португалії буде не легко.
Про це заявив лідер команди Кріштіану Роналду.
"Ми поважаємо всі команди. Легких матчів не буде. Я відчуваю себе так, ніби вперше на Євро. Я зараз так само мотивований, як і в 2004 році, коли вперше потрапив на чемпіонат Європи. Можливо, навіть сильніше.
Ми діючі чемпіони і знову входимо в число претендентів на трофей. Обіцяти тріумф, робити прогнози сенсу немає. Можу пообіцяти лише, що ми в кожному матчі гратимемо на перемогу", - зазначив Роналду.
На груповому етапі суперниками Португалії будуть Франція, Німеччина і Угорщина.
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