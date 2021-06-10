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Президент РФС: Категорично не згоден з рішенням УЄФА!

Сьогодні 13:55 437 0
В'ячеслав Колосков прокоментував рішення УЄФА
Президент РФС: Категорично не згоден з рішенням УЄФА!
#УЄФА

Джерело - championat.com.

Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков відреагував на рішення УЄФА щодо форми збірної України на Євро-2020.

Про це розповів сам функціонер.

"Категорично не згоден з рішенням УЄФА! Що Слава Україні політичне гасло, що Героям слава. Прибрати друге це мінімальний поступок, на який пішла УЄФА, і то після листів РФС. УЄФА створили прецедент, з якого потім годі й вийти.

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При чому тут взагалі ООН? Ми говоримо, що спорт поза політикою і починаємо приплітати ООН. Давайте потім НАТО включимо, ще когось. Це футбол, в нього грають за правилами. Все чітко прописано, винаходять якісь норми і регламенти. Ніяких контурів не повинно бути або слоганів. Ззаду повинен бути номер і прізвище, а на грудях знак збірної.

Я як громадянин Російської Федерації кажу, що це ніяке не розв'язання питання", - сказав Колосков.

Раніше стало відомо, що гасло Слава Україні! та обриси кордонів України залишуться на екіпіровці. А ось слоган Героям слава! в УЄФА зобов'язали прибрати, оскільки в поєднанні із першим, на думку організації, він несе політичний підтекст.

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