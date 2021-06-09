 Станіслав Горуна: Нехай розслабляться і кайфонуть від гри | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Станіслав Горуна: Нехай розслабляться і кайфонуть від гри

Сьогодні 16:30 251 0
Станіслав Горуна: Нехай розслабляться і кайфонуть від гри

Джерело - Чемпiон.

Уже за кілька днів стартує Євро-2020! Ми попросили українських спортсменів поділитися своїми очікуваннями від чемпіонату Європи.

І першим свій прогноз ексклюзивно для Champion.com.ua дав чемпіон Європи з карате, переможець Всесвітніх та Європейських ігор та майбутній учасник Олімпіади Станіслав Горуна:

"Група прохідна для їхнього рівня! але загалом мої прогнози на чемпіонат, швидше, скептичні, ніж оптимістичні. Хоча індивідуально багато гравців - топові. Але в складі збірної…треба більше часу, щоб зігратись.

Шевченко, як бувши гравцем, так і на позиції тренера, - красава! Його результати говорять самі за себе. Впевнений, що він зможе тактично грамотно розставити наших хлопців по позиціях відповідно до їх скілів.

Франція, думаю, фаворит цього Чемпіонату.

Побажаю нашій команді везіння і максимально проявити себе у всій красі !! Всі круті! Нехай розслабляться і кайфонуть від гри!"

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