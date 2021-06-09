Пятов: Воротарі готові до Євро на сто відсотків

Джерело - УАФ.

У прес-конференції в Бухаресті в Українському медіацентрі разом з Андрієм Шевченком узяв участь голкіпер національної збірної Андрій Пятов.

— Ви є найдосвідченішим гравцем у збірній України, уже брали участь у фінальних стадіях великих турнірів. Наскільки цей досвід допомагає вам упоратися з хвилюванням, адже команда загалом зараз є досить молодою?

— Так, я наразі найбільш віковий футболіст збірної. Можу сказати відносно воротарів, вони готові на сто відсотків — фізично, психологічно та ментально. Вибір відносно нашої позиції буде робити Андрій Миколайович. Щодо партнерів по команді можу сказати — усі дуже чекали цього турніру, його було перенесено, і зараз усі готові.

— Чи спілкувалися ви в Бухаресті з Мірчею Луческу та Разваном Рацем?

— Ні, особисто я не спілкувався. Мірча Луческу має приїхати на тренування, буду радий бачити його. Що ж до Развана Раца — якщо він здасть негативний тест, тоді, можливо, Андрій Шевченко дозволить йому приїхати. Він мий старий друг, але поки що спілкуємося телефоном.

— Що ви можете сказати відносно ситуації з плейлистом збірної на Євро-2020?

— Насправді ми ще не подавали перелік композицій! Сьогодні ми з хлопцями складемо список. Ми всі меломани, отже, виберемо те, що нам подобається.

— Під час заїзду до готелю ви почули Гімн України, побачили брендування. Чи відчули ви, що ця локація стає на певний час вашою домівкою?

— Я вже пройшов два Євро, це третій фінальний турнір. Бачив також чемпіонат світу. Те, що зроблено в Бухаресті, за рівнем не відрізняється від того, що було раніше. Є певні вимоги щодо розміщення, ізоляції. Усе організовано на найвищому рівні, нас чудово зустріли. Дрібниць у цій справі немає. Усі хлопці задоволені, ми дуже вдячні за прийом.

Нагадаємо, збірна України стартовий матч чемпіонату Європи зіграє 13 червня проти команди Нідерландів.