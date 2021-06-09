 Іспанія - Швеція: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Іспанія - Швеція: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Сьогодні 16:00 350 0
Іспанія - Швеція: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група Е
14 червня, 2021

Іспанія - Швеція
Ла-Картуха, Севілья

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У понеділок 14 червня відбудеться поєдинок 1-го туру групи E чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Іспанії та Швеції. 

Іспанія

Збірна Іспанії показала чудову гру в кваліфікації до чемпіонату Європи, вигравши в 8 з 10 поєдинків із загальним рахунком 31:5. "Червона фурія" лише двічі втратила очки в гостьових матчах проти скандинавських команд - Швеції і Норвегії, зігравши проти них з однаковим результатом 1:1. Попри цілковитий провал на чемпіонаті світу 2018 року в Росії, іспанці змогли пройти через зміну поколінь і зараз є одними з головних фаворитів турніру. Ну і не можна не згадати про сенсаційну відсутність Рамоса. Луїс Енріке вирішив не викликати лідера Реала.

Заявка команди

Воротарі: Унаі Сімон (Атлетік), Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Хорді Альба (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Ляпорт і Ерік Гарсія (обидва – Ман Сіті), Діего Льоренте (Лідс), Сезар Аспілікуета (Челсі), Маркос Льоренте (Атлетіко).

Півзахисники: Серхіо Бускетс і Педрі (обидва – Барселона), Родрі (Ман Сіті), Тьяго (Ліверпуль), Коке (Атлетіко), Фабіан Руіс (Наполі).

Нападники: Дані Ольмо (Лейпциг), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вільярреал), Ферран Торрес (Ман Сіті), Адама Траоре (Вулвергемптон), Пабло Сарабія (ПСЖ).

Швеція

Національна збірна Швеції потрапила до фінальної частини чемпіонату Європи з другого рядка в групі, поступившись іспанцям п'ять очок і обійшовши Норвегію на чотири. Однак, як показав виступ шведів в дивізіоні А Ліги Націй, вони поки не здатні на рівних конкурувати з топ-збірними Європи. І хоч Златан Ібрагімович вирішив повернутися в збірну, та на Євро він не зіграє через травму коліна.

Заявка команди

Воротарі: Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген), Крістоффер Нордфельдт (Генчлербірлігі), Робін Ульсен (Евертон).

Захисники: Еміль Крафт (Ньюкасл), Віктор Лінделеф (Манчестер Юнайтед), Маркус Даніельсон (Далянь Іфан), Мартін Ульссон (Хекен), Людвіг Аугустінссон (Вердер), Понтус Янссон (Брентфорд), Філіп Хеландер (Рейнджерс), Мікаель Лустіг (АІК), Андреас Гранквіст (Хельсінборг).

Півзахисники: Еміль Форсберг (Лейпциг), Кен Сема (Вотфорд), Віктор Классон (Краснодар), Деян Кулусевский (Ювентус), Себастьян Ларссон (АІК), Альбін Екдаль (Сампдорія), Крістоффер Ульссон (Краснодар), Йенс-Люс Каюсте (Мітьюлланд), Маттіас Сванберг (Болонья), Густав Свенссон (Гуанчжоу).

Нападники: Маркус Берг (Краснодар), Александр Ісак (Реал Сосьєдад), Робін Квайсон (Майнц), Джордан Ларссон (Спартак Москва).

Чемпіонати Європи

Збірна Іспанії виступає на Євро сьомий раз поспіль. Вона виграла трофей 1964-го, потім 2008-го, а 2012-го першою в історії захистила титул чемпіона Європи.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1964, 2008, 2012)

Збірна Швеції пробилась на шостий чемпіонат Європи поспіль і на сьомий в цілому.

Найкращий результат на Євро: 1/2 фіналу (1992)

Історія протистоянь

Збірні Іспанії та Швеції 14 разів зустрічалися один з одним. На рахунку іспанців 6 перемог, в той час, як шведи змогли обіграти суперника в трьох випадках. Ще 5 матчі між цими збірними завершився внічию.

Цифри та факти

• Найвище досягнення збірної Швеції на великих турнірах - вихід у фінал домашнього ЧС-1958 в якому вона програла Бразилії з рахунком 2:5;

• У відбірковому турнірі іспанці завдали найбільше ударів по воротах (227), більше інших володіли м'ячем (70%) і показали найкращу точність пасів (91%);

• На Євро-2016 шведи фінішували в групі Е останніми з одним очком;

• Збірна Іспанії - одна з п'яти країн, що не зазнали у відборі жодної поразки. Інші - це Бельгія з Італією, які набрали максимум очок, і Данія з Україною.

• Швеція вийшла на Євро-2020, набравши 21 очко в групі F (В6 Н3 П1) і посівши друге місце слідом за Іспанією.

• Загальна статистика збірної Іспанії в Севільї: В39 Н5 П4.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Іспанії фаворитом. Коефіцієнт на перемогу цієї команди складає 1,43. Поставити на перемогу збірної Швеції можна за 8,20.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії 2:1

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