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Чемпіонат Європи 2020, Група Е 14 червня, 2021 Польща - Словаччина Газпром Арена, Санкт Петербург

У понеділок 14 червня відбудеться поєдинок 1-го туру групи E Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Польщі та Словаччини.

Польща

Збірна Польщі має дуже хороший підбір футболістів і цілком може повторити подвиг збірної Хорватії на чемпіонаті світу 2018 року в Росії. На тому турнірі поляки провалилися і не змогли вийти з групи, але відбірковий цикл до Євро-2020 "орли" пройшли без особливих проблем, вийшовши з першого місця в групі. Зі своїм географічним сусідом Польща не зустрічалася давно, але це навряд чи завадить підопічним Паулу Соуза почати турнір з перемоги.

Заявка команди

Воротарі: Лукаш Фабяньський (Вест Гем), Войцех Щенсний (Ювентус), Лукаш Скорупський (Болонья).

Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешіньський (Сампдорія), Павел Давидович (Верона), Каміль Глік (Беневенто), Міхал Хелік (Барнслі), Томаш Кендзера (Динамо Київ), Каміль Пентковський (Ракув), Тімотеуш Пухач (Лех), Мацей Рібус (Локомотив Москва).

Півзахисники: Пшеміслав Франковський (Чікаго Файр), Каміль Южвяк (Дербі Каунті), Матеуш Кліх (Лідс), Кацпер Козловський (Погонь), Гжегож Кріховяк (Локомотів Москва), Кароль Лінетті (Торіно), Якуб Модер (Брайтон), Пшеміслав Плахета (Норвіч), Петр Зеліньський (Наполі).

Нападники: Давід Ковнацький (Фортуна Дюссельдорф), Роберт Левандовський (Баварія), Аркадіуш Мілік (Марсель), Кароль Свідерський (ПАОК), Якуб Шверчок (Пяст).

Словаччина

Національна збірна Словаччини не змогла відібратися на чемпіонат світу в Росії, а у кваліфікації до Євро-2020 посіла третє місце в групі, поступившись Хорватії та Вельсу. Проте, перемоги над Ірландією і Північною Ірландією в стикових матчах Ліги Націй дозволили команді Штефана Тарковича кваліфікуватися на великий турнір. Ось тільки у своєму квартеті будуть явними аутсайдерами.

Заявка команди

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Душан Куцяк (Легія).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Любомір Шатка (Лех), Деніс Вавро (Уеска), Мілан Шкрініар (Інтер), Томаш Губочан (Омонія), Давід Ганцко (Спарта Прага), Мартін Косцелнік (Слован), Мартін Вальент (Мальорка).

Півзахисники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станіслав Лоботка (Наполі), Патрік Грошовськи (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владімір Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслін (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронінген), Ян Грегуш (Міннесота), Якуб Громада (Слован Ліберец).

Нападники: Міхал Дюріш (Омонія), Роберт Боженік (Феєноорд), Іван Схранц (Яблонец).

Чемпіонати Європи

Збірна Польщі виступає в четвертому поспіль фінальному турнірі континентальної першості.

Найкращий результат на Євро: 1/4 фіналу (2016)

Збірна Словаччини дебютувала на Євро-2016 і вдруге поспіль грає у фінальній стадії.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016)

Історія протистоянь

Збірні Польщі та Словаччини сім разів зустрічалися одна з одною. На рахунку поляків 2 перемоги, в той час, як словаки змогли перемогти чотири рази. Ще один матч між цими збірними завершився внічию.

Цифри та факти

• До 2016 року Словаччина жодного разу не грала на Євро як збірна незалежної країни;

• Найкращі досягнення збірної Польщі на великих турнірах - бронза ЧС-1974 і ЧС-1982;

• Статистика збірної Словаччини на Євро: В1 Н1 П2. Єдина перемога була здобута на ЄВРО-2016 над Росією - 2:1;

• Це перший матч Польщі в Санкт-Петербурзі. Статистика Польщі в Росії до початку Євро-2020: В1 Н1 П9;

• У відборі Євро-2020 поляки виграли групу G з відривом в шість очок. Команда перемогла у восьми з десяти матчів (Н1 П1);

• На чемпіонаті світу-2018 в Росії поляки посіли останнє місце в групі Н з трьома очками.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Польщі фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,91.

Поставити на перемогу збірної Словаччини, можна з коефіцієнтом 4,52.

Прогноз Чемпіона

Перемога Польщі 2:0