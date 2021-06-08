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УАФ прокоментувала ситуацію з музичним плейлистом збірної України

Сьогодні 20:54 440 0
УАФ - про ситуацію з музичним плейлистом національної збірної
УАФ прокоментувала ситуацію з музичним плейлистом збірної України
#УАФ, #Євро-2020

Джерело - УАФ.

Майже всі пісні до музичного плейлиста збірної України обирали експерти з УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Ми свідомо витримали паузу перед тим, як коментувати тему з так званим музичним плейлистом національної збірної. Адже чекали на відповідь колег з УЄФА. Справа в тому, що композиції із переліку, який з’явився в ЗМІ як вибір гравців головної команди України, наші футболісти насправді не обирали. За виключенням однієї пісні - Їхали козаки гурту "Тінь сонця".

Актуально: Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився.

Решту пісень самостійно обрали колеги з УЄФА і, за їхніми словами, у своєму виборі вони послуговувалися даними з локальних чартів України.

На жаль, про підсумки такого кастингу УАФ не повідомили. У відповідь на наш запит в УЄФА зазначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України.

Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в’їзд в Україну, буде заблоковано. Неприємний інцидент вичерпано", - йдеться у заяві.

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