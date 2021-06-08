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Сабо: Зрозуміло, що Забарний не гратиме на фланзі

Вчора 23:54 184 0
Експерт поділився думками про склад збірної України
Сабо: Зрозуміло, що Забарний не гратиме на фланзі
#Сабо, #Україна, #Євро-2020

Джерело - 1927.kiev.ua.

На Євро-2020 збірній України дуже важливо не програти перший матч.

Про це заявив колишній головний тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо.

"Наша збірна знаходиться в хорошому стані. Ще є час відновитися, тому що в Амстердамі буде зовсім інша гра. Там не дадуть вільно приймати м'яч, переміщатися, грати. Все буде по-іншому, тому, не потрібно ніякої ейфорії після Кіпру. Найголовніше - розуміти, проти кого ми грали. Тим більше суперник грав у меншості. Наші робили, що хотіли.

Експеримент із Забарним? Те, що Шевченко накоїв, перекрутив - це для посланців з Нідерландів, щоб вони подивилися, записали. Зрозуміло, що Ілля не гратиме на цій позиції.

Мені сподобався Ярмоленко - добре відіграв. Шкода, що в Англії тренер його не бачить у складі. Не знаю, куди йому переходити, щоб отримувати постійну ігрову практику.

У матчі з таким суперником, як Нідерланди потрібно не тільки вміти атакувати, але і захищатися, грати на контратаках. У нідерландців сильний склад, але є і травмовані. Для нас найголовніше - не програти першу гру. Це дуже важливо і для психології, і для турнірної таблиці. Суперники в групі у нас хороші", - сказав Сабо.

Раніше, уболівальники з України не зможуть відвідати матч збірної в Нідерландах.

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