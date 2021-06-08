Польща втратила ключового форварда перед стартовм Євро-2020

Польща втратила ще одного нападника

Форвард Наполі, який у минулому сезоні на правах оренди виступав за Марсель, Аркадіуш Мілік через травму не зіграє за збірну Польщі на Євро-2020.

Про це повідомляє Польський футбольний союз.

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27-річний гравець прибув у розташування національної команди з невеликим ушкодженням. За підсумками перших тренувань Мілік відчув дискомфорт, після чого тренерський штаб спільно з гравцем вирішили відзаявити форварда. Викликати іншого футболіста не будуть.

Це друга велика втрата збірної Польщі на позиції центрфорварда. Раніше Кшиштоф Пйонтек був прооперований через травму гомілкостопу. Таким чином Роберт Лєвандовскі залишився відразу без двох головних партнерів по атаці.