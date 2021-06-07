Стала відома заміна травмованому Александер-Арнольду

Тренерський штаб збірної Англії зробив вимушену заміну в офіційній заявці на Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба команди.

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Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд у спарингу проти Австрії (1:0) зазнав пошкодження тане допоможе збірній Англії на Євро-2020.

Очікувалося, що його замінить Джессі Лінгард, який провів блискучу другу половину сезону, виступаючи за Вест Гем на правах оренди. Однак Гарет Саутгайт вирішив інакше. Виклик отримав центральний захисник Брайтона Бен Вайт.

Вайт наразі має лише два матчі у складі "Трьох левів", дебютувавши 2 червня у вже згаданому поєдинку проти Австрії. На клубному рівні у минулому сезоні 23-річний футболіст провів 39 матчів без результативних дій.