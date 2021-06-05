 Збірна Італії розгромила Чехію. Результати контрольних матчів | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Збірна Італії розгромила Чехію. Результати контрольних матчів

Сьогодні 08:08 440 0
Італійці забили по два голи у кожному з таймів
Збірна Італії розгромила Чехію. Результати контрольних матчів
#Іспанія, #Італія, #Чехія

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до Євро-2020 з футболу відбулися контрольні матчі.

Контрольний матч
4 червня

Північна Македонія - Казахстан 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Аліоскі (пен), 2:0 - 57 Трічковський, 3:0 - 74 Рістовський, 4:0 - 76 Чурлінов

Фінляндія - Естонія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Саппінен (пен)

Іспанія - Португалія 0:0

Угорщина - Кіпр 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 36 Шафер

Італія - Чехія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Іммобіле, 2:0 - 42 Барелла, 3:0 - 66 Інсіньє, 4:0 - 73 Берарді

Нагадаємо, збірна України перемогла Північну Ірландію у контрольному матчі.

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