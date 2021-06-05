Збірна Італії розгромила Чехію. Результати контрольних матчів

Джерело - Чемпіон.
У рамках підготовки до Євро-2020 з футболу відбулися контрольні матчі.
Контрольний матч
4 червня
Північна Македонія - Казахстан 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Аліоскі (пен), 2:0 - 57 Трічковський, 3:0 - 74 Рістовський, 4:0 - 76 Чурлінов
Фінляндія - Естонія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 59 Саппінен (пен)
Іспанія - Португалія 0:0
Угорщина - Кіпр 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 36 Шафер
Італія - Чехія 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Іммобіле, 2:0 - 42 Барелла, 3:0 - 66 Інсіньє, 4:0 - 73 Берарді
Нагадаємо, збірна України перемогла Північну Ірландію у контрольному матчі.