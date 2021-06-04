Швейцарія знищила Ліхтенштейн. Результати контрольних матчів

Гавранович оформив хет-трик у матчі

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до Євро-2020 з футболу відбулися контрольні матчі.

Контрольний матч

3 червня

Андорра - Ірландія 1:4 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Валес, 1:1 - 58 Перротт, 1:2 - 61 Перротт, 1:3 - 84 Найт, 1:4 - 90 Хорган

Швейцарія - Ліхтенштейн 7:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Гавранович, 2:0 - 46 Фасснахт, 3:0 - 57 Фріх (авт), 4:0 - 70 Фасснахт, 5:0 - 75 Гавранович, 6:0 - 79 Гавранович, 7:0 - 85 Фернандеш

Туреччина - Молдова 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Їлмаз, 2:0 - 77 Ундер

Бельгія - Греція 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Азар Т, 2:0 - 66 Цавеллас

Раніше, збірна України перемогла Північну Ірландію у контрольному матчі.