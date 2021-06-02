Шлях на Євро. Відеоогляд матчів збірної України на груповому етапі відбору

Джерело - Чемпіон.
11 червня збірна України стартує у фінальній частині Євро-2020. У кваліфікації команда Шевченка виграла групу В і впевнено кваліфікувалася на Євро-2020. При цьому не зазнавши жодної поразки.
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На рахунку підопічних Андрія Шевченка 6 перемог і 2 нічийних поєдинки. Пропонуємо вам згадати усі матчі національної команди на груповому етапі відбору.
Португалія - Україна 0:0
Люксембург - Україна 1:2
Україна - Сербія 5:0
Україна - Люксембург 1:0
Литва - Україна 0:3
Україна - Литва 2:0
Україна - Португалія 2:1
Сербія - Україна 2:2