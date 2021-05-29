Де Лігт про вакцинацію: Я не робив щеплення, це необов'язкова процедура

Джерело - FC Update.
Більшість гравців національної збірної Нідерландів зробили щеплення від коронавируса, проте шестеро людей відмовилися від процедури.
Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт прокоментував ситуацію з вакциною.
"Я не робив щеплення. Це необов'язкова процедура. Я думаю, що треба дбати про своє тіло. Завжди є ризик заразитися. Я намагаюся якомога рідше контактувати з людьми не зі збірної", - сказав де Лігт.
Раніше Сіллессен здав позитивний тест на ковід перед зборами збірної Нідерландів.