Де Лігт про вакцинацію: Я не робив щеплення, це необов'язкова процедура

Більшість гравців національної збірної Нідерландів зробили щеплення від коронавируса, проте шестеро людей відмовилися від процедури.

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт прокоментував ситуацію з вакциною.

"Я не робив щеплення. Це необов'язкова процедура. Я думаю, що треба дбати про своє тіло. Завжди є ризик заразитися. Я намагаюся якомога рідше контактувати з людьми не зі збірної", - сказав де Лігт.