 Де Лігт про вакцинацію: Я не робив щеплення, це необов'язкова процедура | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Де Лігт про вакцинацію: Я не робив щеплення, це необов'язкова процедура

Сьогодні 15:14 75 0
Раніше Сіллессен здав позитивний тест на ковід перед зборами збірної Нідерландів
Де Лігт про вакцинацію: Я не робив щеплення, це необов'язкова процедура
#Де Лігт, #Євро-2020

Джерело - FC Update.

Більшість гравців національної збірної Нідерландів зробили щеплення від коронавируса, проте шестеро людей відмовилися від процедури.

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт прокоментував ситуацію з вакциною.

"Я не робив щеплення. Це необов'язкова процедура. Я думаю, що треба дбати про своє тіло. Завжди є ризик заразитися. Я намагаюся якомога рідше контактувати з людьми не зі збірної", - сказав де Лігт.

Раніше Сіллессен здав позитивний тест на ковід перед зборами збірної Нідерландів.

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