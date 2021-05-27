 Маліновський - найдорожчий гравець збірної України на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Маліновський - найдорожчий гравець збірної України на Євро-2020

Сьогодні 16:11 905 0
Transfermarkt оновив орієнтовну вартість футболістів з європейських чемпіонатів
Маліновський - найдорожчий гравець збірної України на Євро-2020
#Маліновський, #Циганков, #Зінченко

Джерело - sport.ua.

Найдорожчим гравцем збірної України з тих, що зіграють на Євро-2020, став 28-річний півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, чия вартість з кінця грудня 2020 року зросла з €21 мільйона до €30 мільйонів.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Друге місце ділять 24-річний футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який з березня виріс з €20 до €25 мільйонів, і 23-річний вінгер київського Динамо Віктор Циганков, який з січня поточного року виріс з €24 до €25 мільйонів.

Третє місце дісталося 21-річному лівому захиснику Динамо Віталію Миколенку, який з минулого січня подорожчав з €15 до €17 мільйонів.

Євро-2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня.

Раніше повідомлялося, що Коваленко пропустить Євро-2020.

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