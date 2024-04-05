Головне
Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 07:07 428 1
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 09:13 221
Сестри Кіченок пробилися у півфіналу турніру в Чарльстоні
Сьогодні 07:30 221
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед
Сьогодні 00:20 20887 1
Калініна поступилася росіянці у третьому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 23:19 526
Україна розгромно програла Німеччині у кваліфікації до Євро-2024 серед жінок
Вчора 21:35 724
Світоліна перемогла Севілл у другому колі турніру в Чарльстоні
Вчора 21:32 588
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України
Вчора 20:36 5679
Житичі перемогли Юракадемію в першому матчі за бронзу Суперліги
Вчора 19:32 237
12-річна українка пробіжить Бостонський марафон на протезах
Вчора 18:56 359
Прямі трансляції

Бій Джошуа - Ф'юрі може відбутися цього року, - промоутер Гірн

Сьогодні 09:57 38 0
Бій Джошуа - Ф'юрі може відбутися цього року, - промоутер Гірн
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій ексчемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) проти володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) може відбутися цього року.

Про це британський промоутер розповів у інтерв'ю в Пірса Моргана, відповідаючи на питання про вундеркінда з дартсу Люка Літтлера.

"Оскільки чемпіонат з дартсу відбувається в грудні та січні, я скажу, що бій Ф'юрі проти Ей Джея відбудеться цього року. Вважаю, що бій Ф'юрі - Джошуа відбудеться першим", - підсумував Гірн.

Нагадаємо, що 18 травня 2024 року відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Спочатку бій планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії Брикіна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу в Італії 4589
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028 8699
Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України Ворскла здолала Полісся та стала другим фіналістом Кубку України 5679
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ 6542
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед 20888 1
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів 7967
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21042 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15217
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166515 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106622
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51970
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29606