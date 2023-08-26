Джерело - Чемпіон.

Українець Даніель Лапін (8-0-0, 1 КО) переміг німця Аро Шварца (20-7-1, 13 КО) в поєдинку за вакантний пояс IBO Continental у напівважкій вазі.

Наприкінці шостого раунду після потужної атаки та нокдауну німецького боксера, кут Шварца викинув в ринг білий рушник. Для Лапіна це 8 перемога в профі ринзі.

Бій відбувся в андеркарті головної події вечора - чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Данієлем Дюбуа.

Наш сайт веде текстовий онлайн боксерського вечора у Вроцлаві. Пряма трансляція Усик-Дюбуа - ТУТ.

Раніше непереможний Василь Чеботарь здобув свою 14 перемогу в професійному боксі.