Визначено дату бою за абсолютного чемпіона світу між Хейні та Ломаченко

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) проведе бій проти колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).
Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank Boxing.
Поєдинок відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.
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Продаж квитків розпочнеться з 31-го березня.
The King’s Gambit.— Top Rank Boxing (@trboxing) March 28, 2023
#HaneyLoma | Tickets on sale March 31 pic.twitter.com/pIiuska1Bw
Хейні у своєму останньому поєдинку переміг Джорджа Камбососа (20-2, 10 КО), а Ломаченко - Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).