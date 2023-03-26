Видавали себе за жінок

Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила кількох спортсменів від участі в чемпіонаті світу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

За результатами ряду ДНК-тестів були виявлені спортсмени, які намагалися обдурити своїх колег і видавали себе за жінок. За результатами генетичних тестів було доведено, що вони мають ХY-хромосоми і згодом були виключені зі спортивних змагань.

Раніше алжирська спортсменка Іман Хеліф заявила, що стала жертвою змови. Її виключили з чемпіонату світу через підвищений рівень тестостерону.