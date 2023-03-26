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IBA відсторонила від чемпіонату світу декількох спортсменів

Сьогодні 22:26 127 0
Видавали себе за жінок
IBA відсторонила від чемпіонату світу декількох спортсменів

Джерело - xsport.ua.

Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила кількох спортсменів від участі в чемпіонаті світу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

За результатами ряду ДНК-тестів були виявлені спортсмени, які намагалися обдурити своїх колег і видавали себе за жінок. За результатами генетичних тестів було доведено, що вони мають ХY-хромосоми і згодом були виключені зі спортивних змагань.

Раніше алжирська спортсменка Іман Хеліф заявила, що стала жертвою змови. Її виключили з чемпіонату світу через підвищений рівень тестостерону.

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