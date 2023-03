Чемпіон WBO у першій важкій вазі Лоуренс Околі (18-0, 14 КО) переміг претендента Девіда Лайта (20-0, 12 KO).

Околі здобув перемогу одностайним рішенням суддів: 116-112, 119-108 та 117-110.

