Головне
Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator
Сьогодні 08:18 1845
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Сьогодні 09:21 5633
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 09:14 52975 1
Амосов - Сторлі: усе про чемпіонський бій Bellator
Сьогодні 08:43 243
Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція LIVE - бій за звання чемпіона світу Bellator
Вчора 23:01 356
Амосов - Сторлі: де дивитися бій за звання чемпіона світу Bellator
Вчора 15:56 559
Шахтар зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 13:21 3856
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було
Вчора 13:20 3875
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Вчора 12:00 14899
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст майже рік як на війні
Вчора 11:00 5749
Прямі трансляції

Рівно 5 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA

Сьогодні 11:08 4312 0
#Артем Далакян, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Артем Далакян

25 лютого 2018 року український боксер Артем Далакян здобув перемогу над американцем Браяном Вілорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг).

Далакян переміг у 12-раундовому поєдинку рішенням суддів - 118:109.

Боксер став 11-м українським чемпіоном світу за однією з найпрестижніших версій і 3-м чинним володарем титулу разом з Олександром Усикомо та Василем Ломаченком, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Далакян очолив рейтинг WBA.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє з Феєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи 3856
Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 29 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 5633
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - Як це було 3875
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 52975 1
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 14899
Арсенал вивісив прапор України в себе на базі – Зінченко відреагував дуже тепло Арсенал вивісив прапор України в себе на базі – Зінченко відреагував дуже тепло 3163
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13370 6
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18011
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28283
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 32083
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22358
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 23965