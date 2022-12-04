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Дюбуа, побувавши у 3 нокдаунах, нокаутував Лерену в третьому раунді поєдинку

Сьогодні 08:24 703 0
Глядачі побачили захоплюючий поєдинок
Дюбуа, побувавши у 3 нокдаунах, нокаутував Лерену в третьому раунді поєдинку
#Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Деніел Дюбуа (19-1, 18 КО) здобув яскраву перемогу в бою проти Кевіна Лерени (28-2, 14 КО) з ПАР. 

На кону стояв пояс WBA World, який захищав британець.

Поєдинок розпочався на користь південноафриканця, який тричі відправив свого суперника у нокдауни у перших раундах. Також Дюбуа травмував щиколотку.

Але в третій трихвилинці Деніелу вдалося переламати хід бою і він відправив опонента на канвас. Лерена підвівся, але ближче до гонгу був все ж таки нокаутований.

Цей бій відбувся в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора.

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