Джерело - Чемпіон.
Британський суперважковаговик Деніел Дюбуа (19-1, 18 КО) здобув яскраву перемогу в бою проти Кевіна Лерени (28-2, 14 КО) з ПАР.
На кону стояв пояс WBA World, який захищав британець.
Поєдинок розпочався на користь південноафриканця, який тричі відправив свого суперника у нокдауни у перших раундах. Також Дюбуа травмував щиколотку.
Але в третій трихвилинці Деніелу вдалося переламати хід бою і він відправив опонента на канвас. Лерена підвівся, але ближче до гонгу був все ж таки нокаутований.
Цей бій відбувся в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора.