Глядачі побачили захоплюючий поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Деніел Дюбуа (19-1, 18 КО) здобув яскраву перемогу в бою проти Кевіна Лерени (28-2, 14 КО) з ПАР.

На кону стояв пояс WBA World, який захищав британець.

Поєдинок розпочався на користь південноафриканця, який тричі відправив свого суперника у нокдауни у перших раундах. Також Дюбуа травмував щиколотку.

Але в третій трихвилинці Деніелу вдалося переламати хід бою і він відправив опонента на канвас. Лерена підвівся, але ближче до гонгу був все ж таки нокаутований.

Цей бій відбувся в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора.