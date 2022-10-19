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Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва

Сьогодні 13:51 213 0
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
#Еван Холіфілд, #Ленокс Льюїс

Джерело - Чемпіон.

Евандер Холіфілд, якому сьогодні виповнилося 60 років, разом з Ленноксом Льюїсом розважали українських дітей під час конвенції WBC.

У рамках конвенції WBC в Києві легенди світового боксу Евандер Холіфілд та Леннокс Льюїс нанесли візит до дитячого будинку, в якому проживають українські діти з особливими потребами. Холіфілда та Льюїса супроводжувала ціла делегація WBC. Вони принесли подарунки та завзято гралися з українськими дітьми, а в кінці зробили фото. Подія відбулася  в жовтні  2018 року в Києві. 

Тоді ж вічний чемпіон WBC Віталій Кличко досяг попередньої домовленості, що Евандер Холіфілд ще раз приїде в Україну на відкриття боксерського залу в Маріуполі.  

Коли ЗСУ звільнять Маріуполь від орків і ми почнемо відбудовувати місто у моря, є сенс повернутися до цієї ідеї.

Максим Розенко, Чемпіон  

Фото Віталій Олійник

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