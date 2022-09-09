Команда Джошуа хотіла усунути українського рефері з реваншу з Усиком

Команда Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) намагалася усунути українського суддю Віктора Фесечка в реванші з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам арбітр в інтерв'ю. YouTube-каналу Студія боксу Віктора Ялимова.

"Вони подали заявку. На перший і другий бій подавали, а там уже розглядається. Подається десь дві-три-чотири особи, а там уже обирають, розглядають. В принципі, на другий бій я думав, що можу не потрапити. Команда Джошуа подавала протест, щоб мене усунути. Як правило, або всі незалежні судді, або представник однієї країни, іншої країни та нейтральний.

Я не знаю, чому команда Джошуа хотіла мене прибрати. Справа в тому, що по першому бою незалежні судді розглядали, як відсудив, правильно чи ні, але все зійшлося. Ось чому я був до реваншу також допущений", - сказав Фесечко.