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Гарсія: Перемога Джошуа над Усиком стане найкращою у моїй тренерській кар’єрі

Сьогодні 20:55 201 0
Роберт Гарсія прокоментував реванш Усик - Джошуа
Гарсія: Перемога Джошуа над Усиком стане найкращою у моїй тренерській кар’єрі
Фото - gettyimages
#Гарсія, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - tribuna.com.

Роберт Гарсія, тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) очікує перемоги над Олександром Усиком (19-0, 13 КО) у поєдинку-реванші.

Про це розповів сам фахівець.

"Це виклик, які люблять тренери, особливо ті, хто ще мають пристрасть. Не маю нічого проти колишніх чемпіонів, яких я тренував, або боксерів, проти яких ми виступали, як Мейвезер чи Пак’яо, але ця подія особлива - особливо для мене, це бій за звання чемпіона світу у надважкій вазі. Не кожен тренер може цим похизуватись

У мене були великі перемоги, але це буде моя найкраща перемога як тренера. Навіть попри все, чого я досяг, це, можливо, стане найбільшим виграшем. Тому мені також це потрібно, не лише Ентоні. Я і Анхель Фернандес хочемо цього. Ми так сильно цього бажаємо, що дуже важко працювали для того, аби так сталось", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, що Гарсія тренував 14 чемпіонів світу.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія)
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласувавчинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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