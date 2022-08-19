Гарсія: Перемога Джошуа над Усиком стане найкращою у моїй тренерській кар’єрі

Джерело - tribuna.com.
Роберт Гарсія, тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) очікує перемоги над Олександром Усиком (19-0, 13 КО) у поєдинку-реванші.
Про це розповів сам фахівець.
"Це виклик, які люблять тренери, особливо ті, хто ще мають пристрасть. Не маю нічого проти колишніх чемпіонів, яких я тренував, або боксерів, проти яких ми виступали, як Мейвезер чи Пак’яо, але ця подія особлива - особливо для мене, це бій за звання чемпіона світу у надважкій вазі. Не кожен тренер може цим похизуватись
У мене були великі перемоги, але це буде моя найкраща перемога як тренера. Навіть попри все, чого я досяг, це, можливо, стане найбільшим виграшем. Тому мені також це потрібно, не лише Ентоні. Я і Анхель Фернандес хочемо цього. Ми так сильно цього бажаємо, що дуже важко працювали для того, аби так сталось", - сказав Гарсія.
Нагадаємо, що Гарсія тренував 14 чемпіонів світу.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія)
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласувавчинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.