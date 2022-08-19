Гарсія: Перемога Джошуа над Усиком стане найкращою у моїй тренерській кар’єрі

Роберт Гарсія, тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) очікує перемоги над Олександром Усиком (19-0, 13 КО) у поєдинку-реванші.

Про це розповів сам фахівець.

"Це виклик, які люблять тренери, особливо ті, хто ще мають пристрасть. Не маю нічого проти колишніх чемпіонів, яких я тренував, або боксерів, проти яких ми виступали, як Мейвезер чи Пак’яо, але ця подія особлива - особливо для мене, це бій за звання чемпіона світу у надважкій вазі. Не кожен тренер може цим похизуватись

У мене були великі перемоги, але це буде моя найкраща перемога як тренера. Навіть попри все, чого я досяг, це, можливо, стане найбільшим виграшем. Тому мені також це потрібно, не лише Ентоні. Я і Анхель Фернандес хочемо цього. Ми так сильно цього бажаємо, що дуже важко працювали для того, аби так сталось", - сказав Гарсія.