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Промоутер Джошуа відреагував на заяви Ф'юрі про завершення кар'єри

Сьогодні 18:28 233 0
Едді Гірн висловився щодо заяв володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри.
Промоутер Джошуа відреагував на заяви Ф'юрі про завершення кар'єри
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі підігріває до себе інтерес на заявах про завершення кар'єри.

Про це розповів промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси колишнього чемпіона в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Хтось мені сказав, що Ф'юрі знову оголосив про завершення кар'єри. Мабуть, він настільки не впевнений, що каже це щоразу перед боями Джошуа.

У якийсь момент ви повинні собі сказати: "Я збираюся говорити нісенітниці, щоб здобути популярність і спробувати відвернути увагу від Ентоні". Ви самопроголошений суперважковаговик номер один у світі і при цьому турбуєтеся про Джошуа заздалегідь.

Він хоче грошей і не зацікавлений у них, але також хоче пів мільярда. Я ніколи не бачив стільки суперечностей. Подивимося, що буде наступного тижня. Джошуа нокаутує Усика, а потім прийде за Ф'юрі", - розповів Гірн.

Раніше Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

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