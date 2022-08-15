Промоутер Джошуа відреагував на заяви Ф'юрі про завершення кар'єри

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі підігріває до себе інтерес на заявах про завершення кар'єри.

Про це розповів промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси колишнього чемпіона в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Хтось мені сказав, що Ф'юрі знову оголосив про завершення кар'єри. Мабуть, він настільки не впевнений, що каже це щоразу перед боями Джошуа.

У якийсь момент ви повинні собі сказати: "Я збираюся говорити нісенітниці, щоб здобути популярність і спробувати відвернути увагу від Ентоні". Ви самопроголошений суперважковаговик номер один у світі і при цьому турбуєтеся про Джошуа заздалегідь.

Він хоче грошей і не зацікавлений у них, але також хоче пів мільярда. Я ніколи не бачив стільки суперечностей. Подивимося, що буде наступного тижня. Джошуа нокаутує Усика, а потім прийде за Ф'юрі", - розповів Гірн.