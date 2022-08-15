Джерело - babel.ua.
Колишній чемпіон світу та мер Києва Віталій Кличко розлучається з дружиною Наталією.
Про це розповів сам боксер.
"Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно.
Розлучення. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває, – сказав Кличко.
Пара побралась у 1996 році та мають 3 спільних дітей.