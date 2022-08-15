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Кличко розлучається з дружиною

Сьогодні 16:42 251 0
Кличко розлучається з дружиною
#Віталій Кличко

Джерело - babel.ua.

Колишній чемпіон світу та мер Києва Віталій Кличко розлучається з дружиною Наталією.

Про це розповів сам боксер.

"Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно.

Розлучення. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває, – сказав Кличко.

Пара побралась у 1996 році та мають 3 спільних дітей.

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