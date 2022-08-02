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Сенченко: Військовослужбовцю Ломаченку не можна висловлювати свою позицію щодо вторгнення расіі?

Сьогодні 20:12 473 0
Сенченко: Військовослужбовцю Ломаченку не можна висловлювати свою позицію щодо вторгнення расіі?
#Василь Ломаченко, #Шатернікова, #В'ячеслав Сенченко

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон в напівсередній вазі В’ячеслав Сенченко (37-2, 25 КО) відреагував на слова віцепрезидентки Ліги професійного боксу України Аліни Шатернікової про службу Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) у Збройних силах України.

Про це він написав в Instagram.

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"А що, військовослужбовцям не можна висловлювати свою позицію щодо вторгнення расіі?

Було б добре почути всьому світу позицію легенди про вторгнення расіі в Україну, щоб не було в нікого розмов про це", – сказав Сенченко.

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