Ф'юрі заявив, що буде боротися за посаду прем'єра Британії

Джерело - sportbible.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що у 2030 році претендуватиме на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це заявив сам боксер під час відкриття ресторану Sultan of Lancaster Experience у Ланкастері.

"Я хочу подякувати усім, хто прийшов сьогодні. Не забудьте проголосувати за мене 2030 року на виборах прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Проголосуйте за Ф'юрі", - сказав Ф’юрі.

Раніше Тайсон Ф’юрі заявив, що не надто стурбований реваншем Усика та Джошуа.