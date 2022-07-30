Головне
Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі
Вчора 23:49 1977
Визначилась дата наступного бою Ломаченка
Сьогодні 13:10 667
Визначився транслятор бою Усик - Джошуа
Сьогодні 09:10 1408
Вербич перейшов до грецького клубу
Вчора 20:53 857
Гераскевич: Міністерство спорту та НОК України не змогли надати нам юриста для Конгресу IBSF
Вчора 20:41 335
Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб
Вчора 17:40 1546
Кучер став головним тренером СК Дніпро-1
Вчора 16:09 697
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 14:50 5599
Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
28.07.2022 23:57 3451
Українка Бабак стала чемпіонкою Європи з марафону
28.07.2022 21:25 1009
Прямі трансляції

Ф'юрі заявив, що буде боротися за посаду прем'єра Британії

Сьогодні 14:55 291 0
Ф'юрі заявив, що буде боротися за посаду прем'єра Британії
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - sportbible.

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що у 2030 році претендуватиме на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це заявив сам боксер під час відкриття ресторану Sultan of Lancaster Experience у Ланкастері. 

"Я хочу подякувати усім, хто прийшов сьогодні. Не забудьте проголосувати за мене 2030 року на виборах прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Проголосуйте за Ф'юрі", - сказав Ф’юрі.

Раніше Тайсон Ф’юрі заявив, що не надто стурбований реваншем Усика та Джошуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі 1977
Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб 1546
Шевченко зачитав легендарний вірш Кобзаря - ВІДЕО Шевченко зачитав легендарний вірш Кобзаря - ВІДЕО 2507
Евертон - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - благодійний матч Евертон - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - благодійний матч 2593
Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО 3083
Суркіс: Вербич залишив Динамо Суркіс: Вербич залишив Динамо 2659
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72867 2
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 16443 12
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24244
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16468 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 753
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11390