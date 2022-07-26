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Шевченко: Дуже чекаємо в Україні колаборанта Продивуса

Сьогодні 15:55 129 0
Шевченко: Дуже чекаємо в Україні колаборанта Продивуса
#Кирило Шевченко, #Володимир Продивус

Джерело - klitschko-brothers.com.

Президент ФБУ Кирило Шевченко опублікував відкритий лист про виклики, які стоять перед ним і пояснив, чим зараз займається його одіозний попередник.

"Шановні друзі! Хотів вам усім трохи розплющити очі, на те, що відбувається сьогодні в нашій країні і в Федерації боксу України.

На жаль, у цей скрутний час, коли россія напала на Україну, ми стаємо свідками, скільки агентів та колаборантів було впроваджено агресорами в наше суспільство ще багато років тому! Сьогодні вони проявилися! Зв’язок між ними зрозумілий. Тільки чому з ними не відбувається так, як із медведчуком чи іншими зрадниками, мені не зрозуміло!

Напевно, до когось ще руки не дійшли! Всьому свій час. Хотів сказати, що з того моменту, коли ми з більшістю регіональних Федерацій вирішили поміняти рашиста продивусу на виборах і до нього дійшла ця інформація, починаючи з вересня 2021 року він почав поливати мене брудом у дешевих медіа! Ким я тільки не був – від голови ОЗУ до володаря ларьків! А сьогодні я ще й друг кадирова і, виявляється, у розшуку за розкрадання бюджетних коштів, виділених на Київську Федерацію боксу! Документи я підробив у Мін’юсті, у Міністерстві спорту і в НОК!

Вибори пройшли незаконно та особиста присутність усіх голів обласних Федерацій на них – це теж фейк! Може, ще фейк, що я не в Україні зараз перебуваю? І не беру участі у бойових виїздах?

Важливо: IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України

Є сегмент дешевих гс – говносайтів, які за кілька сотень доларів розмістять будь-яку інформацію. Ось з ними і працює дивовиж. Вони стоять один одного – заради власної наживи беруть гроші в агентів ФСБ і публікують нісенітницю, зраджуючи інтереси України. Хлопці, хай це все буде на вашому совісті!

Хочу відповісти всім. На кожну репліку та статтю на мою адресу. І закрити цю тему раз і назавжди. Мені дзвонять і пишуть друзі та соратники. Не всі їх розуміють, що відбувається! Прошу вас усіх – заспокойтеся! У мене все добре! Доброго дня, з України!

За пунктами і самого початку:

1. Вибори 22.02.2022 відбулися законно. Документами та підготовкою займалися п’ять різних провідних юридичних компаній. Конференція відбулася у Міністерстві спорту України. На ній навіть був присутній і виступав проти рашиста Продивуса Михайло майман, він же моня, – це теж частина російського сценарію та вистави, про цього персонажа та його тісний зв’язок з кадировом, продивусом і фсб дізнаєтеся окремо!

2. Мін’юст у перші два місяці війни практично не працював, тому після всіх перевірок справжності документів та легітимності виборів зареєстрував мене 15.06.2022

3. Папери ДБР, які написані вереснем 2021 року, і тут раптом з’явилися (знову!). І чомусь надіслані на адресу вже колишньої Федерації Боксу, а не на Київську Федерацію, яка 10 років сидить в тому самому офісі на Володимирській. Крім того, знаючи, що колаборант продивус замовляє мене де тільки можна, я сам попросив пройти перевірку КРУ для нашої Київської Федерації боксу наприкінці 2021 року – щоб не було запитань ні в кого.

4. Лист IBA, підписаний Крісом, прізвище не пам’ятаю, – це теж гра продивусу, який став в IBA заступником рашиста кремльова. Продивус, маючи вплив на IBA, підписавши цей папір у вже знятого з посади Кріса! А чого кремлів не підписав документ?) Він розуміє, що вибори пройшли чесно і не може втручатися у внутрішні справи ФБУ! Впевнений, кремлів незабаром зіллє продивусу, адже той надав кремліву фальшиві документи, що він президент ФБУ! У кремльова у найновіші вибори на носі, а продивус тільки псує його репутацію!

5. З приводу приїзду “кадировців” і мною підписаного листа – це правда! На прохання маймана, колишніх моїх віце-президентів Київської Федерації боксу, яких я всіх вигнав, підписав запрошення для чеченців, які воюватимуть за Україну проти кадирова та тренуватимуть дітей, бо вони, як мене запевняли, були ще й "тренери"! Коли вони в’їжджали до нашої країни, з відео зв’язку особисто розмовляв із головою Прикордонної служби! Він хотів переконатись, що я з ним на зв’язку і підписав цей лист. Якщо він знав, що це люди чи агенти кадирова, то чому їх пустили до країни? З іншого боку, все сталося так, як мало – цих людей викрили і видворили з країни! Ми просто перевірили все. Ким вони є. Що це чергові заслані козачки росії, з якими весь місяць провів майман моня. Який також, як виявилося, агент ФСБ! Тепер він підтримує продивуса і нахабно бреше про мене. Що я його вкрав. Замовив. Зайняв його місце у батальйоні. Це просто смішно! Немає жодних доказів цього марення, блогера тик-токера моні, з якого всі наші воїни сміються, знаючи, що він жодного разу не виходив на фронт! Для мене цей мерзотник взагалі не чоловік. Хоча колись вважав його за свого друга і допомагав йому все його життя! Я теж помилився у ньому, визнаю це!

6. Халід Мусаєв – мій друг та президент Федерації боксу Одеської області. Людина, завдяки якій одеський бокс перебуває на лідируючих позиціях! У нього професійна, чесна та дружня Федерація, яку ми любимо та поважаємо! Халід теж до певного моменту дружив з дивусом, теж вірив у справжню чоловічу дружбу, а тепер цей кокаїніст Вова та його брудом обливає! Він видно забув, що останній чемпіонат України проходив в Одесі на високому рівні, Мусаєв сплатив усе сам за свої гроші, замість грошей виділених на це міністерством спорту, які донатас із продивусом знову вкрали! Халід купив квартири та машини чемпіонам, а піарився продивус, хитрий проросійський чорт-зрадник! Мусаєв весь час, з перших днів війни перебував в Україні та вивіз тисячі біженців за свої гроші! Так, він чеченець, але хіба мало чеченців воює на боці України проти Росії та проти Кадирова! А те, що пишуть про Халіда ЗМІ – це чергове замовлення конкурентів! Кілька днів тому, новообраний президент Федерації боксу Києва, Олександр Негода був в Одесі та зустрічався з Мусаєвим! Я не можу знати і стверджувати точно, що там відбувається в бізнесі Халіда, це його справи. Тому й пишуть конкуренти різні гидоти. Можу стверджувати точно, що він справжній друг і чоловік, який перебуває в Україні з перших днів війни!

7. Останнє – про моє відео – вітер у хату!) Ви ж розумієте, що це жарт, який я відправив друзям заради приколу. Але хтось із колишніх моїх друзів, які зараз в одній групі з дивовижним обрізав це відео і віддав моні. Тік-токер майман “воюючи” з ворожою відеокамерою 24 години на добу, записує відео, щоб певний сегмент народу, який сидить цілодобово в телефонах, скинув йому пожертвування на карту. Аферист і дезертир Майман ірже. Говорить, що з усіх лохів отримує гроші! Люди, які краще на лікарні пораненим жертвуйте або сім’ям загиблих.

8. Про боксера зрадника з Луганської області я взагалі не в курсі! Я його в очі не бачив! Давав йому якісь звання сам дивовиж! Чистий ідіот та брехун! Напевно, ще один член їхньої іншої.

Здається, відповів на всі запитання! І останнє – де Продивус? Патріот і захисник нашої України? Де він? Ми його не бачили із грудня 2021 року! Він таємно провів вибори, на яких вибрав себе і чекав, доки нас захопить росія із кремльовим? Скільки ми всі його запрошували на зустрічі? Де він? Він хоч раз приїхав до України від початку війни? Ні! Відсиджується в Іспанії та ОАЕ. Або в Африці бігає по кремлівий, дарує шахи з бурштину, який краде в Україні. Усі це знають! Мостобуд збанкрутував, мости не добудував та ще щось там розповідає з-за кордону? Управляє своєю іншою групою, про яку вже знають українські спецслужби? Чим більше він розповідає, тим більше ми дивимося збоку і дізнаємося про його ін. Вава, продовжуй витрачати російські гроші! Одне можу сказати, ми на тебе чекаємо, приїжджай! Ми дуже чекаємо на тебе, колаборант продивус, приїжджай!", - відзначив Шевченко.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року президентом ФБУ було переобрано Володимира Продивуса. Але 12 регіональних федерацій не визнали результатів звітно-виборчої конференції, заявивши про порушення та відсутність кворуму.

22 лютого відбулася позачергова звітно-виборча конференція ФБУ у Міністерстві молоді та спорту України. Представники 17 регіональних федерацій обрали новим президентом ФБУ Кирила Шевченка.

Відзначимо, Продивус є віцепрезидентом Ради директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA). Російський функціонер Умар Кремльов є президентом IBA.

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