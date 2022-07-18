Гарсія: Джошуа буде моїм першим чемпіоном світу у надважкій вазі

Американський тренер Роберт Гарсія вірить у перемогу свого підопічного Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) над чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам фахівець.

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"Я хочу, щоб у мене з’явився перший чемпіон у надважкій вазі. У мене було 14 чемпіонів світу. Він буде моїм 15-м, але він буде моїм першим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Я з грудня постійно мотаюся між США та Англією, щоб працювати з Ентоні. Зараз я бачу зовсім іншого Ентоні.

Як він думає, як каже та тренується у спортзалі. Він зовсім не той, що бився у тому бою з Усиком", - сказав Гарсія.