Джерело - isport.ua.
Ексчемпіон світу у важкій вазі Джордж Форман відреагував на скандальну історію зі звинуваченнями у зґвалтуванні, які висунули проти нього дві жінки.
Про це розповів сам боксер.
"Останні шість місяців дві жінки намагалися вимагати у мене та моєї родини мільйони доларів. Вони хибно стверджують, що я зґвалтував їх понад 45 років тому, ще у 1970-х роках.
Я категорично заперечую ці звинувачення. Я пишаюся своєю репутацією, яка важлива для мене не менше ніж мої спортивні досягнення. Мене не залякати безпідставними звинуваченнями та брехнею.
Я завжди керувався і керуватимуся вірою і довірою до Бога. Я працюватиму зі своїми адвокатами, щоб повністю викрити схему моїх обвинувачів та захистити себе в суді.
Я не вплутуюсь у бійки, але я і не тікаю від них", - розповів Форман.
Нагадаємо, легенду боксу звинуватили у сексуальному насильстві.