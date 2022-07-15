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Форман: Дві жінки стверджують, що я зґвалтував їх понад 45 років тому

Сьогодні 15:10 482 0
Жінки близько півроку намагалися отримати від Формана гроші, висунувши хибні звинувачення.
Форман: Дві жінки стверджують, що я зґвалтував їх понад 45 років тому
#Форман

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу у важкій вазі Джордж Форман відреагував на скандальну історію зі звинуваченнями у зґвалтуванні, які висунули проти нього дві жінки.

Про це розповів сам боксер.

"Останні шість місяців дві жінки намагалися вимагати у мене та моєї родини мільйони доларів. Вони хибно стверджують, що я зґвалтував їх понад 45 років тому, ще у 1970-х роках.

Я категорично заперечую ці звинувачення. Я пишаюся своєю репутацією, яка важлива для мене не менше ніж мої спортивні досягнення. Мене не залякати безпідставними звинуваченнями та брехнею.

Я завжди керувався і керуватимуся вірою і довірою до Бога. Я працюватиму зі своїми адвокатами, щоб повністю викрити схему моїх обвинувачів та захистити себе в суді.

Я не вплутуюсь у бійки, але я і не тікаю від них", - розповів Форман.

Нагадаємо, легенду боксу звинуватили у сексуальному насильстві.

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