Жінки близько півроку намагалися отримати від Формана гроші, висунувши хибні звинувачення.

Ексчемпіон світу у важкій вазі Джордж Форман відреагував на скандальну історію зі звинуваченнями у зґвалтуванні, які висунули проти нього дві жінки.

Про це розповів сам боксер.

"Останні шість місяців дві жінки намагалися вимагати у мене та моєї родини мільйони доларів. Вони хибно стверджують, що я зґвалтував їх понад 45 років тому, ще у 1970-х роках. Я категорично заперечую ці звинувачення. Я пишаюся своєю репутацією, яка важлива для мене не менше ніж мої спортивні досягнення. Мене не залякати безпідставними звинуваченнями та брехнею. Я завжди керувався і керуватимуся вірою і довірою до Бога. Я працюватиму зі своїми адвокатами, щоб повністю викрити схему моїх обвинувачів та захистити себе в суді. Я не вплутуюсь у бійки, але я і не тікаю від них", - розповів Форман.

Нагадаємо, легенду боксу звинуватили у сексуальному насильстві.